Матвиенко оценила отношения России и Таджикистана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером верхней палаты парламента Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали оценила отношения России и Таджикистана.

Он отметила, что «Россия и Таджикистан — это стратегические партнёры».

«Отношения между нашими странами развиваются содержательно по всем направлениям. И вопросы законодательного обеспечения развития наших отношений очень важны. Мы готовы их вместе с вами обсуждать и считаем, что межпарламентское сотрудничество — это очень важная составляющая межгосударственных отношений», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она отметила, что Россия «является основным торгово-экономическим партнёром Таджикистана».

«Но здесь не только экономика, это и гуманитарная сфера, и военно-техническое сотрудничество, и вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на таджикско-афганской границе, которая для нас тоже является очень чувствительной», — заявила спикер Совфеда.

По её словам, межрегиональные отношения двух стран «развиваются очень неплохо».

Матвиенко сообщила, что «более 60 субъектов России наладили отношения со своими партнёрами в Таджикистане».

«Я думаю, в рамках нашей межпарламентской комиссии надо постоянно мониторить, как достигаются договорённости. У кого-то более плотные, конкретные результаты сотрудничества, у кого-то пока это остаётся на уровне намерений. Нам, верхним палатам, надо побуждать к конкретному взаимодействию», — добавила она.

В октябре президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнёрстве и союзничестве с Таджикистаном.