Путин поздравил Рахмона с победой на выборах президента Таджикистана
- РИА Новости
«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций», — говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям стратегического партнёрства и союзничества с Таджикистаном.
Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей.
Ранее председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода сообщил, что на выборах президента действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей.