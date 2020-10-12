Путин поздравил Рахмона с победой на выборах президента Таджикистана

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмону по случаю победы на президентских выборах заявил о стратегическом партнёрстве и союзничестве с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям стратегического партнёрства и союзничества с Таджикистаном.

Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей.

Ранее председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода сообщил, что на выборах президента действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей.