За сутки в Карабах вернулись 1895 беженцев

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Минобороны России сообщило, что за сутки в Нагорный Карабах вернулись 1895 беженцев, всего в места проживания при содействии миротворцев вернулись уже более 13 тыс. жителей.
За сутки в Карабах вернулись 1895 беженцев
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — приводит РИА Новости слова генерал-майора Игоря Конашенкова.

Отмечается, что в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Накануне сообщалось, что более 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.

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