Министр экономики Армении написал заявление об отставке

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян написал заявление об уходе. Эту информацию подтвердила Sputnik Армения пресс-секретарь Анна Оганян.

Отмечается, что Хачатрян стал министром в октябре 2018 года.

20 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении нового министра труда и социальных вопросов, а также сменил главу МЧС республики.