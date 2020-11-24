Министр экономики Армении написал заявление об отставке
Министр экономики Армении Тигран Хачатрян написал заявление об уходе. Эту информацию подтвердила Sputnik Армения пресс-секретарь Анна Оганян.
Отмечается, что Хачатрян стал министром в октябре 2018 года.
20 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении нового министра труда и социальных вопросов, а также сменил главу МЧС республики.
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