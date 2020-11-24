Лукашенко рассказал, как «реально» отстранить его от власти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и Конституции.
Лукашенко рассказал, как «реально» отстранить его от власти
  • РИА Новости

«Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь — он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», — приводит БЕЛТА его слова.

По его словам, в «последнее время западные государства... строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя».

«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут уничтожать Белгазпромбанк.

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