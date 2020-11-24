Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Карабах из Армении за сутки

Короткая ссылка
Около 1,3 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Карабах из Армении за сутки
  • Reuters

«23 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения», — приводит РИА Новости сообщение.

Речь идёт о 32 автобусах, которые проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Карабах около 1300 человек.

Колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.

Ранее в Минобороны России заявляли, что с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 11 тыс. жителей Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить