Около 1,3 тысячи беженцев вернулись в Карабах из Армении за сутки

Около 1,3 тыс. беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«23 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения», — приводит РИА Новости сообщение.

Речь идёт о 32 автобусах, которые проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Карабах около 1300 человек.

Колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.

Ранее в Минобороны России заявляли, что с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 11 тыс. жителей Карабаха.