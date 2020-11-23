Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине. Его заявление опубликовано на сайте пресс-службы президента.
Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом на Украине
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Он отметил, что «карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты».

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удаётся сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили 10 945 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 635 689 случаев заболевания коронавирусом.

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