Акция протеста пенсионеров проходит в Минске

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Очередная несанкционированная акция протеста пенсионеров Белоруссии проходит в Минске, сообщает РИА Новости.
Акция протеста пенсионеров проходит в Минске
  • Reuters

Отмечается, что пенсионеры собираются на площади Независимости и начинают шествие по одноимённому проспекту.

В этот раз в акции участвуют несколько сотен протестующих.

В районе площади усилены меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что может произойти в случае революции в республике.

По его словам, революция принесёт лишь хаос и анархию.

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