Акция протеста пенсионеров проходит в Минске
- Reuters
Отмечается, что пенсионеры собираются на площади Независимости и начинают шествие по одноимённому проспекту.
В этот раз в акции участвуют несколько сотен протестующих.
В районе площади усилены меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что может произойти в случае революции в республике.
По его словам, революция принесёт лишь хаос и анархию.