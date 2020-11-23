Акция протеста пенсионеров проходит в Минске

Очередная несанкционированная акция протеста пенсионеров Белоруссии проходит в Минске, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пенсионеры собираются на площади Независимости и начинают шествие по одноимённому проспекту.

В этот раз в акции участвуют несколько сотен протестующих.

В районе площади усилены меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что может произойти в случае революции в республике.

По его словам, революция принесёт лишь хаос и анархию.