В Минске заявили о планах расширить участие в миротворческих миссиях
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- РИА Новости
Он сообщил, что на данный момент Белоруссия участвует «в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН» и выполняет «задачи на Украине под эгидой ОБСЕ».
«Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с Хрениным.