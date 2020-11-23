В Минске заявили о планах расширить участие в миротворческих миссиях

Вооружённые силы Белоруссии намерены расширить участие в международных миротворческих миссиях. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Он сообщил, что на данный момент Белоруссия участвует «в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН» и выполняет «задачи на Украине под эгидой ОБСЕ».

«Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с Хрениным.