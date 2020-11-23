За сутки в Узбекистане выявили 181 случай коронавируса
- © REUTERS/Mukhammadsharif Mamatkulov
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 71 659.
Всего от COVID-19 в Узбекистане умерли 603 человека.
20 сентября стало известно, что в Узбекистане умер заместитель главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев. Он скончался от последствий заболевания коронавирусом.