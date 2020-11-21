Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт
- РИА Новости
«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что за сутки в свои дома вернулись более 1100 человек.
Всего с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 7 тыс. беженцев.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.