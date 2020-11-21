Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт

Минобороны России сообщило, что российские миротворцы сопроводили ещё одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что за сутки в свои дома вернулись более 1100 человек.

Всего с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 7 тыс. беженцев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.