Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт

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Минобороны России сообщило, что российские миротворцы сопроводили ещё одну колонну автобусов с беженцами в Степанакерт.
Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт
  • РИА Новости

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что за сутки в свои дома вернулись более 1100 человек.

Всего с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 7 тыс. беженцев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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