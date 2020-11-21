Путину доложат об итогах визита российской делегации в Баку и Ереван

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президенту России Владимиру Путину будет доложено об итогах визита российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал по итогам переговоров в Азербайджане.

«Мы считаем итоги переговоров весьма позитивными, которые позволят доложить президенту о том, что его поручение о поездке межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено», — заявил российский министр.

21 ноября российская межведомственная делегация посетила Ереван, а затем Баку. В ходе визитов в столицы Армении и Азербайджана были проведены встречи с высшими должностными лицами этих стран.

В состав делегации вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.