Путину доложат об итогах визита российской делегации в Баку и Ереван
Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал по итогам переговоров в Азербайджане.
«Мы считаем итоги переговоров весьма позитивными, которые позволят доложить президенту о том, что его поручение о поездке межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено», — заявил российский министр.
21 ноября российская межведомственная делегация посетила Ереван, а затем Баку. В ходе визитов в столицы Армении и Азербайджана были проведены встречи с высшими должностными лицами этих стран.
В состав делегации вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.