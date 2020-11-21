Лавров: Россия будет пресекать геополитические игры вокруг Карабаха

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Москва намерена пресекать геополитические игры вокруг Нагорного Карабаха.

Лавров отметил, что азербайджанская и российская стороны видят попытки подвергнуть сомнению трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху.

«Но я думаю, что эти попытки не увенчаются успехом, прежде всего потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ... неоднократно подчёркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитие и в осуществление трёхстороннего совместного заявления», — подчеркнул глава МИД России.

По его словам, главным в ситуации с нагорнокарабахским конфликтом было не допустить гибель людей, вернуться к мирной жизни и сделать возможным сосуществование различных религий и культур.

«Если это ставить во главу угла, то я не вижу никакой причины, которая дала бы хоть какую-то возможность интерпретировать договорённости 9 ноября в негативном ключе или подвергать их сомнению», — добавил Лавров.

При этом он не исключил наличие у некоторых стран геополитических амбиций вокруг ситуации с Карабахом.

«Здесь мы ничего поделать не можем, но мы будем твёрдо эти попытки отводить и концентрироваться на тех договорённостях, которые отвечают коренным интересам народов, которые проживают в этом регионе», — заключил Лавров.

Ранее МИД России заявил о попытках изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе и помешать выполнению заявления Москвы, Баку и Еревана по урегулированию конфликта в регионе.