Российская межведомственная делегация прибыла в Баку

Российская межведомственная делегация, в состав которой входят, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку.

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