Российская межведомственная делегация прибыла в Баку
Российская межведомственная делегация, в состав которой входят, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку.
- © РИА Новости / МИД РФ
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Баку встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»