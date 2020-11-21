Российская межведомственная делегация прибыла в Баку

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Российская межведомственная делегация, в состав которой входят, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку.
Российская межведомственная делегация прибыла в Баку
  • © РИА Новости / МИД РФ

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Баку встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

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