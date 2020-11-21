Главы Минобороны Армении и России подписали документы о миротворцах 

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе визита российской делегации в Ереван подписали документы, регламентирующие деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Армении.

«На встрече министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в министерстве.

Также на встрече собеседники высоко оценили роль и усилия России в стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.