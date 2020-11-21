Глава МЧС России прибыл в Ереван

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Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации с целью обсуждения гуманитарных задач и вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава МЧС России прибыл в Ереван
  • РИА Новости

«Евгений Зиничев проведёт 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Гейдаровым Кямаледдином Фаттах оглы», — рассказали в пресс-службе. 

Также сообщается, что «члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном и министром обороны Армении Вагаршаком Аратюняном рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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