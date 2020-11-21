Глава МЧС России прибыл в Ереван
- РИА Новости
«Евгений Зиничев проведёт 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Гейдаровым Кямаледдином Фаттах оглы», — рассказали в пресс-службе.
Также сообщается, что «члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном и министром обороны Армении Вагаршаком Аратюняном рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.