Глава МЧС России прибыл в Ереван

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации с целью обсуждения гуманитарных задач и вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

«Евгений Зиничев проведёт 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Гейдаровым Кямаледдином Фаттах оглы», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается, что «члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном и министром обороны Армении Вагаршаком Аратюняном рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.