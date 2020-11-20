Более 1900 беженцев вернулись в Карабах за сутки
- © РИА Новости / Максим Блинов
Там отметили, что 23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции России.
«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Карабахе ведётся чётко и слаженно.