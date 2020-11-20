Более 1900 беженцев вернулись в Карабах за сутки

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Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении в Нагорный Карабах. За сутки домой вернулись более 1900 человек, сообщили в Минобороны.
Более 1900 беженцев вернулись в Карабах за сутки
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Там отметили, что 23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции России.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Карабахе ведётся чётко и слаженно.

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