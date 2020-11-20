Путин обратил внимание на наступление холодов в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака обратить внимание на ситуацию с наступлением холодов в Нагорном Карабахе.

«Сейчас никаких докладов от вас не прошу, просто обращаю ваше внимание на то, что зима наступает. Всё-таки это местность гористая и там холодно, холода уже близко, поэтому просто в контакте с армянской стороной в данном случае нам нужно иметь в виду эти вопросы», — сказал Путин во время совещания.

Он попросил Новака обратить внимание на эту проблему и доложить о ней отдельно.

Также 20 ноября глава государства подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Нагорном Карабахе.