МИД Латвии обновил список нон- грата по Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил въезд в Латвию ещё 26 гражданам Белоруссии.

«Запрет на въезд установлен министру информации Республики Беларусь, министру спорта и туризма и его заместителю, а также другим должностным лицам из структур внутренних дел и судебных учреждений, профсоюзов и занимающихся пропагандой государственных средств массовой информации», — говорится в сообщении латвийского МИД.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 101 гражданина Беларуси.

Также Литва и Эстония добавили 26 белорусских чиновников в санкционный список, им запрещён въезд в указанные страны.