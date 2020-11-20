МИД Латвии обновил список нон- грата по Белоруссии
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«Запрет на въезд установлен министру информации Республики Беларусь, министру спорта и туризма и его заместителю, а также другим должностным лицам из структур внутренних дел и судебных учреждений, профсоюзов и занимающихся пропагандой государственных средств массовой информации», — говорится в сообщении латвийского МИД.
Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 101 гражданина Беларуси.
Также Литва и Эстония добавили 26 белорусских чиновников в санкционный список, им запрещён въезд в указанные страны.