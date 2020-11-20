МИД Латвии обновил список нон- грата по Белоруссии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил въезд в Латвию ещё 26 гражданам Белоруссии.
МИД Латвии обновил список нон- грата по Белоруссии
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

«Запрет на въезд установлен министру информации Республики Беларусь, министру спорта и туризма и его заместителю, а также другим должностным лицам из структур внутренних дел и судебных учреждений, профсоюзов и занимающихся пропагандой государственных средств массовой информации», — говорится в сообщении латвийского МИД.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 101 гражданина Беларуси.

Также Литва и Эстония добавили 26 белорусских чиновников в санкционный список, им запрещён въезд в указанные страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить