ЮНЕСКО предложила помощь в защите исторического наследия Карабаха

Короткая ссылка
ЮНЕСКО готова оказать помощь Армении и Азербайджану в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха, говорится в заявлении гендиректора организации Одре Азуле по итогу её встреч с представителями двух стран.
ЮНЕСКО предложила помощь в защите исторического наследия Карабаха
  • Reuters

Как отмечается, Азуле предложила техническую помощь со стороны ЮНЕСКО, представители которой до сих пор не могли посетить эти территории.

«Они могли бы провести полевую миссию с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный список наиболее значимых культурных ценностей для более эффективной защиты наследия региона», — приводит ТАСС коммюнике.

В ЮНЕСКО заявили о готовности работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии.

Там также проинформировали, что инициированы консультации на высоком уровне с государствами — сопредседателями Минской группы.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов в Карабахе, включая сохранение христианских храмов и монастырей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить