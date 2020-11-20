ЮНЕСКО предложила помощь в защите исторического наследия Карабаха

ЮНЕСКО готова оказать помощь Армении и Азербайджану в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха, говорится в заявлении гендиректора организации Одре Азуле по итогу её встреч с представителями двух стран.

Как отмечается, Азуле предложила техническую помощь со стороны ЮНЕСКО, представители которой до сих пор не могли посетить эти территории.

«Они могли бы провести полевую миссию с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный список наиболее значимых культурных ценностей для более эффективной защиты наследия региона», — приводит ТАСС коммюнике.

В ЮНЕСКО заявили о готовности работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии.

Там также проинформировали, что инициированы консультации на высоком уровне с государствами — сопредседателями Минской группы.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов в Карабахе, включая сохранение христианских храмов и монастырей.