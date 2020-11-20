Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса

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Супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась на 59-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.
Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса
  • © РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян

«К сожалению, Рита Саргсян умерла», — сказал агентству сотрудник.

Ранее армянские СМИ сообщили, что женщина находится в коме.

В конце октября коронавирус диагностировали у бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна.

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