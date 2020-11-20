Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса

Супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась на 59-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

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