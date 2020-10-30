Экс-президент Армении Кочарян заболел коронавирусом

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У бывшего президента Армении Роберта Кочаряна диагностирован коронавирус, он не сможет приехать в Россию на встречу по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила канцелярия политика.
Экс-президент Армении Кочарян заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Роберт Кочарян намеревался вылететь в Москву в ближайшие дни и сдал тест на COVID-19, что является обязательным для въезда в Россию. Результат теста оказался положительным», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это стало полной неожиданностью, поскольку никаких симптомов болезни у Кочаряна не было.

«К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стала временно невозможной», — добавили в канцелярии.

Ранее в Женеве начались переговоры главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

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