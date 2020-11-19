В ЛНР обвинили Киев в имитации активности на переговорах по Донбассу

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной группе Ольга Кобцева обвинила Киев в имитации активности на переговорах по Донбассу.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Заявление Украины о том, что они сегодня в рамках видеоконференции согласовали все технические моменты, — это наглая ложь... Украинская сторона в паблик делает декларативные заявления об активной переговорной деятельности, а по факту это называется имитацией», — сказала она.

По её словам, вбрасываемые представителями Украины в информационное поле заявления не соответствуют реальной картине.

«Они не отработали ни один из пунктов технических вопросов и фактически сорвали в очередной раз работу пунктов пропуска», — добавила Кобцева.

Ранее ЛНР обвинила Киев в нарушении договорённостей по отводу сил в Донбассе.