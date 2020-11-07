ЛНР обвинила Киев в нарушении договорённостей по отводу сил в Донбассе

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил солдат ВСУ в нарушении договорённостей по отводу сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.
ЛНР обвинила Киев в нарушении договорённостей по отводу сил в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В нарушение договорённостей по отводу сил и средств в районе участков разведения сторон миссией ОБСЕ в очередной раз было зафиксировано нахождение военнослужащих 30-й бригады на оставленных ранее позициях в районе населённого пункта Золотое», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что такого рода нарушения со стороны украинской армии носят систематический характер.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики, представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова заявила о массированном обстреле региона со стороны ВСУ.

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