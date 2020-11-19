Опрос: большинство жителей Армении считают Россию союзником

После подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху в Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на её помощь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведён по заказу радио Sputnik.

Подавляющее большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения.

84,6% опрошенных считают Россию союзником Армении, а 62,3% — наиболее дружественной страной.

Следующей в числе друзей оказалась Франция с 39,9%, на третьем месте Иран (6,4%).

Соединённые Штаты в качестве дружественной страны, на которую можно опереться в трудную минуту, назвали 5,8% участников телефонных интервью, в которых приняли участие более 500 жителей Армении разных возрастных, социальных и профессиональных групп.

Отмечается, что один из вопросов при учёте не самой простой обстановки в регионе был связан с военно-политической помощью, включающей поставки оружия и отправку военного контингента, а также поддержку Армении на международных площадках.

Большинство респондентов от России такую помощь принять бы согласились (79,6). Далее страны распределились следующим образом: Франция (14,4%), Иран (6,8), США (5%) и Германия (0,4%).

Каждый пятый опрошенный затруднился ответить или предложил свой вариант.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Армении на фоне подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.