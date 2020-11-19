Опрос: большинство жителей Армении считают Россию союзником
- Reuters
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведён по заказу радио Sputnik.
Подавляющее большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, и только 9,4% высказали противоположную точку зрения.
84,6% опрошенных считают Россию союзником Армении, а 62,3% — наиболее дружественной страной.
Следующей в числе друзей оказалась Франция с 39,9%, на третьем месте Иран (6,4%).
Соединённые Штаты в качестве дружественной страны, на которую можно опереться в трудную минуту, назвали 5,8% участников телефонных интервью, в которых приняли участие более 500 жителей Армении разных возрастных, социальных и профессиональных групп.
Отмечается, что один из вопросов при учёте не самой простой обстановки в регионе был связан с военно-политической помощью, включающей поставки оружия и отправку военного контингента, а также поддержку Армении на международных площадках.
Большинство респондентов от России такую помощь принять бы согласились (79,6). Далее страны распределились следующим образом: Франция (14,4%), Иран (6,8), США (5%) и Германия (0,4%).
Каждый пятый опрошенный затруднился ответить или предложил свой вариант.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Армении на фоне подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.