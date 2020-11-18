Мишустин поговорил с премьер-министром Азербайджана

Председатель правительства России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Отмечается, что главы правительств обменялись мнениями о перспективах развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.

16 ноября сообщалось, что премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.