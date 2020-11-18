Глава МИД Грузии заявил о важности поддержки США в сфере безопасности

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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил о важности поддержки республики со стороны США в сфере безопасности.
Глава МИД Грузии заявил о важности поддержки США в сфере безопасности
  • © Ministry of Foreign Affairs of Georgia

«Без поддержки США нам будет очень сложно преодолеть те серьёзные вызовы в сфере безопасности, которые сегодня есть в регионе. Усиление нашей устойчивости и обороноспособности не направлено против кого-либо», — приводит ТАСС его слова.

Залкалиани подчеркнул, что укрепление обороны направлено на нейтрализацию угроз, с которыми сталкивается страна.

В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что республика обязательно доведёт до конца процесс вступления в НАТО.

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