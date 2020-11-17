Помпео прилетел в Грузию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с двухдневным визитом в Грузию, его самолёт приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Как сообщает Sputnik Грузия, Помпео встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.

Министр иностранных дел назвал визит очень важным с точки зрения сложной геополитической ситуации в регионе.

«Это демонстрирует, насколько большое значение США придают стратегическому партнёрству с Грузией», — сказал Залкалиани.

Он подчеркнул, что Грузия — самый большой союзник и самая твёрдая опора США в регионе. При этом министр воздержался от ответа на вопрос, в какой форме США должны присутствовать в Грузии.

В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что республика обязательно доведёт до конца процесс вступления в НАТО.