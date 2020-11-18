Замгоссекретаря США провёл встречу с грузинской оппозицией
Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер провёл в Тбилиси встречу с грузинской оппозицией. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».
- Reuters
Отмечается, что глава Госдепа Майк Помпео уже покинул Грузию.
17 ноября Помпео прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал визит очень важным с точки зрения сложной геополитической ситуации в регионе.
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