Замгоссекретаря США провёл встречу с грузинской оппозицией

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер провёл в Тбилиси встречу с грузинской оппозицией. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».

Reuters

Отмечается, что глава Госдепа Майк Помпео уже покинул Грузию. 17 ноября Помпео прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал визит очень важным с точки зрения сложной геополитической ситуации в регионе.