Замгоссекретаря США провёл встречу с грузинской оппозицией

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Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер провёл в Тбилиси встречу с грузинской оппозицией. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».
Замгоссекретаря США провёл встречу с грузинской оппозицией
  • Reuters

Отмечается, что глава Госдепа Майк Помпео уже покинул Грузию.

17 ноября Помпео прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал визит очень важным с точки зрения сложной геополитической ситуации в регионе.

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