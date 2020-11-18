Песков пояснил запрос согласия СФ на миротворческую миссию в Карабахе
- РИА Новости
Он отметил, что «было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений».
«Но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение», — пояснил Песков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, почему необходимо согласие Совфеда на использование Вооружённых сил России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что Совет Федерации дал согласие на использование ВС России для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что вопрос об увеличении численности контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе в настоящее время не стоит.