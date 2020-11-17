Глава ГУВД Минска заявил, что с протестующими не будут «церемониться»

Начальник ГУВД Минска Михаил Гриб заявил, что с протестующими, которые будут препятствовать наведению порядка в городе, не будут «церемониться».

Reuters

«Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь... Хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет», — цитирует его РИА Новости. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели. Накануне МВД Белоруссии сообщило о 700 задержанных на 35 акциях протеста 15 ноября.