Глава ГУВД Минска заявил, что с протестующими не будут «церемониться»

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Начальник ГУВД Минска Михаил Гриб заявил, что с протестующими, которые будут препятствовать наведению порядка в городе, не будут «церемониться».
Глава ГУВД Минска заявил, что с протестующими не будут «церемониться»
  • Reuters

«Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь... Хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели.

Накануне МВД Белоруссии сообщило о 700 задержанных на 35 акциях протеста 15 ноября.

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