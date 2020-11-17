Павел Трубинер прокомментировал решение властей Украины внести его в чёрный список

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Российский актёр Павел Трубинер прокомментировал решение властей Украины внести его в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны.
Павел Трубинер прокомментировал решение властей Украины внести его в чёрный список
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я без понятия, почему так произошло. Тут, конечно, нужно спрашивать о причинах у тех людей, которые это сделали, которые это ввели. Чем они там руководствовались, я не знаю», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Трубинер, ему не о чем беспокоиться, он не сделал ничего плохого.

Соответствующим приказом от 16 ноября актёра включили в перечень.

На счету Трубинера около 80 ролей в фильмах и сериалах.

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