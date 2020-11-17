Власти Украины внесли актёра Павла Трубинера в чёрный список

На Украине внесли российского актёра Павла Трубинера в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. Об этом сообщили в украинском Министерстве культуры и информационной политики.

«26 октября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина России Павла Трубинера», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Соответствующим приказом от 16 ноября актёра включили в перечень. Как пишет агентство, на счету российского артиста около 80 ролей в фильмах и сериалах.

В сентябре рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) был исключён из списка лиц, которым запрещён въезд на Украину.