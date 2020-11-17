В Кремле оценили ситуацию с протестами в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии.

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии... Это союзное нам государство и наш братский народ — Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», — сказал Песков.

Он отметил, что неоправданная жестокость в отношении протестующих в Белоруссии недопустима.

«Безусловно (и об этом, собственно, говорил сам президент Лукашенко), что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал он.

13 ноября управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.