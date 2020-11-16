Тихановская посетит Швецию и обсудит расширение санкций против Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит Швецию, где намерена поднять вопрос расширения санкций в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявили в пресс-службе политика.

Как отмечается, 17—18 ноября Тихановская встретится с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, главой МИД Анн Линде, депутатами шведского парламента, бывшим премьером Карлом Бильдтом, белорусской диаспорой.

«Светлана Тихановская обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Ранее Тихановская заявила об обсуждении возможности отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT.

7 ноября Лукашенко, говоря о своём отношении к введённым против него санкциям, отмечал, что всю жизнь находится под санкциями и «не парится по этому поводу».