Латвия внесла в чёрный список главу Федерации хоккея Белоруссии

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Латвия включила в список нежелательных лиц главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, а также белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Латвия внесла в чёрный список главу Федерации хоккея Белоруссии
  • ©ХК "Динамо" (Минск)
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«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение о включении в список нежелательных лиц Латвии двух граждан Белоруссии, наложив запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок. Цитируя классика: такой хоккей нам не нужен», — написал он в Twitter.

Министр приложил фотографию с соответствующим документом.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти 21 мая — 6 июня в Минске и Риге.

Власти Латвии выступали за переговоры с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с ситуацией в Белоруссии.

Как заявил глава IIHF Рене Фазель, организация принимает все усилия, чтобы турнир состоялся в двух изначально выбранных странах.

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