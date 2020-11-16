Миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк
- РИА Новости
«По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника — действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе», — заявил Конашенков.
Он отметил, что при посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства.