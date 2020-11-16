Миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские миротворцы выставили наблюдательный пост у действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Это сделано по просьбе местных жителей.

«По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника — действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе», — заявил Конашенков.

Он отметил, что при посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и все религиозные сооружения также находятся под охраной государства.