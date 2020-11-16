На Украине за сутки выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 9832 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 545 689 случаев заболевания коронавирусом.

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