На Украине за сутки выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 94 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 9697 летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.