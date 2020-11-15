Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на самоизоляции дома.
Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Denis Balibouse

«Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — заявил Степанов в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Ранее стало известно, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с лёгкими симптомами заболевания коронавирусной инфекцией.

Министр обороны Украины Андрей Таран также заболел коронавирусом.

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