Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

«Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — заявил Степанов в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Ранее стало известно, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с лёгкими симптомами заболевания коронавирусной инфекцией.

Министр обороны Украины Андрей Таран также заболел коронавирусом.