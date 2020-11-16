За сутки в Узбекистане выявили 205 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 70 243.
За минувшие сутки в Узбекистане также была зафиксирована одна смерть из-за COVID-19, общее число жертв коронавируса возросло до 598.
20 сентября стало известно, что в Узбекистане умер заместитель главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев. Он скончался от последствий заболевания коронавирусом.