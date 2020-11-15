В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств в Минске

В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств к участникам несанкционированных акций в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

«Да, подтверждаю применение спецсредств», — сказала она, не уточнив, какие именно спецсредства применили милицейские.

Она также не уточнила, сколько человек задержаны. По информации агентства, «силовики задержали десятки протестующих».

Ранее стало известно, что в Минске начались задержания на акции противников действующего президента Александра Лукашенко в центре города. Очевидцы рассказали, что несколько светошумовых гранат взорвалось рядом с метро «Пушкинская».