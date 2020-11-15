Кинопродюсер Армен Григорян отметил важность отношений Еревана и Москвы

Армянский кинопродюсер Армен Григорян прокомментировал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию и отметил важность отношений между Ереваном и Москвой.

«Только глупым и недальновидным людям казалось, что можно нарушить геополитические законы, которые действуют более 200 лет и по которым Россия является единственным союзником Армении», — сказал он в интервью Ruptly.

Как отметил Григорян, Россия и Армения как христианские нации прекрасно относятся друг к другу, но самое важное — что у них совпадают государственные интересы.

«Армения по определению была, есть и будет с Россией. И это будет продолжаться в обозримом будущем. Это факт», — заявил он.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию договорённостей по соблюдению мира в Нагорном Карабахе.

Командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».