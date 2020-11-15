Премьер Молдавии проголосовал во втором туре выборов президента

Короткая ссылка
Премьер Молдавии Ион Кику проголосовал во втором туре выборов президента республики.
Премьер Молдавии проголосовал во втором туре выборов президента
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это голосование покажет миру, что значит Молдавия и способны ли граждане Молдавии организовать свободные выборы. Было много напряжения, но я надеюсь, что сегодня народ поставит точку и завтра у нас будет выбранный народом президент, чтобы мы могли продолжить менять страну к лучшему», — приводит РИА Новости его слова.

Премьер выразил надежду, что выборы позволят стране преодолеть кризис. 

В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом 32,6%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить