Премьер Молдавии проголосовал во втором туре выборов президента

Премьер Молдавии Ион Кику проголосовал во втором туре выборов президента республики.

«Это голосование покажет миру, что значит Молдавия и способны ли граждане Молдавии организовать свободные выборы. Было много напряжения, но я надеюсь, что сегодня народ поставит точку и завтра у нас будет выбранный народом президент, чтобы мы могли продолжить менять страну к лучшему», — приводит РИА Новости его слова.

Премьер выразил надежду, что выборы позволят стране преодолеть кризис.

В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом 32,6%.