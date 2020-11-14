На Украине полиция остановила концерт во Львове

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Украинские правоохранительные органы остановили концерт во Львове, который, по их мнению, проходил с нарушением карантинных норм.
На Украине полиция остановила концерт во Львове
  • © Поліція Львівської області

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что посетители не придерживались дистанции, а некоторые находились в зале без масок.

На организатора мероприятия был составлен протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.

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