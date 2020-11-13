Лукашенко предложил сохранить в Минске площадку переговоров по Донбассу
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что белорусская столица остаётся удобной площадкой для проведения переговоров трёхсторонней контактной группы.
«А где вы найдёте лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь треугольник Киев — Москва — Минск. Час — и вы здесь, переговорили, разлетелись», — заявил он.
Также Лукашенко заявил, что украинской стороне следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с Украины.