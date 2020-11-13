Лукашенко предложил сохранить в Минске площадку переговоров по Донбассу

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил сохранить в Минске переговорную площадку по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом информирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что белорусская столица остаётся удобной площадкой для проведения переговоров трёхсторонней контактной группы.

«А где вы найдёте лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь треугольник Киев — Москва — Минск. Час — и вы здесь, переговорили, разлетелись», — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что украинской стороне следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с Украины.