Лукашенко предложил сохранить в Минске площадку переговоров по Донбассу

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Белорусский президент Александр Лукашенко предложил сохранить в Минске переговорную площадку по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лукашенко предложил сохранить в Минске площадку переговоров по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом информирует БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что белорусская столица остаётся удобной площадкой для проведения переговоров трёхсторонней контактной группы.

«А где вы найдёте лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь треугольник Киев — Москва — Минск. Час — и вы здесь, переговорили, разлетелись», — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что украинской стороне следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с Украины.

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