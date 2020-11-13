Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров с Украины

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Белорусский президент Александр Лукашенко в эфире СТВ заявил, что украинской стороне следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с Украины.
Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров с Украины
  • Reuters

По его словам, президент России Владимир Путин у него спрашивал, почему Белоруссия не закрыла границу с Украиной, в связи с чем украинцы через Белоруссию поставляют санкционную продукцию на рынок России.

«Он прав. И вы (Украина. — RT) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в таком случае Украина не сможет поставлять свою продукцию на белорусский рынок. Также, по словам Лукашенко, Киев при таком сценарии событий не сможет перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять её на другие рынки, в том числе евразийский.

Также Лукашенко высказался о падении доверия украинцев к Зеленскому.

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