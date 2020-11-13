ФСБ России развернула в Армении пять дополнительных погранпостов

Пограничная служба ФСБ России разместила в Армении пять дополнительных постов.

«Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов», — приводит РИА Новости слова директора ФСБ Александра Бортникова.

Об этом он заявил в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провёл президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.