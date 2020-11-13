В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину

В грузинском Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину, сообщает Black Sea Press.

Женщина была инфицирована в доме престарелых. Её доставили в инфекционную больницу около двух недель назад.

По словам медицинского директора клиники Нодара Маглаперидзе, пациентка чувствует себя хорошо. Её должны выписать 14 ноября.

За последние сутки в Грузии выявили 3473 новых заболевших COVID-19. В настоящее время в Грузии активным остаётся 16 981 случай.

Ранее сообщалось, что в Мурманске врачи вылечили 90-летнюю пациентку с кардиостимулятором от коронавирусной инфекции.