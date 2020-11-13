В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину
- РИА Новости
Женщина была инфицирована в доме престарелых. Её доставили в инфекционную больницу около двух недель назад.
По словам медицинского директора клиники Нодара Маглаперидзе, пациентка чувствует себя хорошо. Её должны выписать 14 ноября.
За последние сутки в Грузии выявили 3473 новых заболевших COVID-19. В настоящее время в Грузии активным остаётся 16 981 случай.
Ранее сообщалось, что в Мурманске врачи вылечили 90-летнюю пациентку с кардиостимулятором от коронавирусной инфекции.