В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину

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В грузинском Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину, сообщает Black Sea Press.
В Кутаиси от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину
  • РИА Новости

Женщина была инфицирована в доме престарелых. Её доставили в инфекционную больницу около двух недель назад.

По словам медицинского директора клиники Нодара Маглаперидзе, пациентка чувствует себя хорошо. Её должны выписать 14 ноября.

За последние сутки в Грузии выявили 3473 новых заболевших COVID-19. В настоящее время в Грузии активным остаётся 16 981 случай.

Ранее сообщалось, что в Мурманске врачи вылечили 90-летнюю пациентку с кардиостимулятором от коронавирусной инфекции.

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