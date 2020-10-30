В Мурманске 90-летнюю пациентку вылечили от COVID-19
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- РИА Новости
«Мурманчанке Антонине Ивановне Филимоновой 90 лет. Почтенный возраст и особенное состояние сердца были причинами для беспокойства за жизнь и здоровье женщины. Но она победила коронавирус и хорошо перенесла операцию на сердце», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба региона.
Отмечается, что пенсионерка просит её выписать, но врачи считают, что ещё несколько дней ей необходимо находиться в стационаре.
Врачи наблюдают, как работает кардиостимулятор, который установили женщине.
Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки выявлено более 800 случаев коронавируса.