В Мурманске 90-летнюю пациентку вылечили от COVID-19

В Мурманске врачи вылечили 90-летнюю пациентку с кардиостимулятором от коронавирусной инфекции.

«Мурманчанке Антонине Ивановне Филимоновой 90 лет. Почтенный возраст и особенное состояние сердца были причинами для беспокойства за жизнь и здоровье женщины. Но она победила коронавирус и хорошо перенесла операцию на сердце», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба региона.

Отмечается, что пенсионерка просит её выписать, но врачи считают, что ещё несколько дней ей необходимо находиться в стационаре.

Врачи наблюдают, как работает кардиостимулятор, который установили женщине.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки выявлено более 800 случаев коронавируса.