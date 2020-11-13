Жители района в НКР поджигают дома из-за его перехода Азербайджану

Жители Шаумяновского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики покидают места жительства из-за перехода этой территории к Азербайджану, некоторые поджигают свои дома.

«Более 2,5 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома, потому что 15-го числа туда зайдут уже другие люди», — приводит РИА Новости слова представителя администрации округа.

Отмечается, что жители собирают вещи и разбирают дома, снимая двери, окна, шифер, черепицу и всё, что могут вывезти.

Некоторые поселенцы поджигают дома, чтобы они не достались тем, кто зайдёт туда 15 ноября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.